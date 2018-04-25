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Erdoğan seçime yönelik kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Erdoğan seçime yönelik kanunu onayladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7140 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, 7140 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Kanunla, yurt dışındaki vatandaşlar, Türkiye'deki oy verme gününden önceki üçüncü güne kadar oy kullanabilecek.

Kanunla, yurt dışındaki seçmenlerin randevu ile oy kullanması usulünden vazgeçiliyor. Bunun yerine, yurt dışında yaşayan seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen oy verme günlerinden, kendilerine uygun olan herhangi bir günde oy vermelerine imkan sağlanıyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #cumhurbaşkanı #tayyip erdoğan
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