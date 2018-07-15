Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi. Bundan sonra işimiz daha kolay olacak diyen Erdoğan, terörle mücadelede strateji değişikliği yaptıklarını belirtti.

Aslında bugün buradaki bu buluşma tüm şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birlikte olma arzumuz çok çok büyük. Tabi bu salon 2000 2500 kişiye hizmet veriyor. Zaman içerisinde diğer kardeşlerimizle de bir araya gelme şansımız olacak.



Sadece 1984 yılından bu yana 17 bine yakın şehidimiz vardır.



Devlet ve millet olarak varlığımıza yönelen tehditler karşısında bu mücadeleye mecbur kalıyoruz. Milletimizi kaldırmak refahı arttırmak için kullanmamız gereken kaynakları terörle mücadeleye kullanıyoruz.



Son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. Sivrisinekle uğraşmak yerine bataklığı kurutuyoruz.



FETÖ'nün de tıpkı PKK gibi IŞİD gibi tek hedefi ülkemizin birliğidir.



Türkiye kendi hedeflerine doğru ilerledikçe, karşımızdaki engelleri daha kolay aşmaya başladık. Daha düne kadar yapılamaz denilen nice işlerin üstesinden geldik, geliyoruz.



Sahada karşımızda duramayanların diplomasi siyaset ekonomi psikoloji gibi yöntemlerle kurdukları tuzakları da birer birer teşhis ve teşhir ediyoruz. Bundan sonra işimiz daha kolay. Bugün geleceğimize dün olduğundan çok daha ümitvar şeklinde bakıyoruz. 2023 hedeflerimize ulaştığımızda herşey çok farklı olacak.







