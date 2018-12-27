Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bay Kemal, ben senin cumhurbaşkanın olmaya meraklı değilim, ben milletimin cumhurbaşkanı olarak seçildim."

Biz darbelere karşı milletimizle beraber tankların önünde uçakların önünde dururz ve darbeleri 16 saate bitiririz.



Terör örgütüne destek vermek bunların demokrasisinin işaretidir. Bunalra göre CHP'ye hizmert eden demokrasi meşrudur CHP'nin işine gelmeyen demokrasi ise defedilmesi gerekn bir yüktür. Bunlar muhtarlarımıza da saldırdı. Kılıçdaroğlu kafasına göre hiç birinizi meşru değilsiniz. Maalesef ülkemizde böyleçarpık bir zihniyet ana muhalefeti temsil ediyor. Dünyada demorkasinin böylesine yaygın ve bütün halinde uygulandığı pek z ülke var. Şu tablo dünyanın hiçbir ülkesinde yoktur bunu böyle biliniz. Bu ülke kimsenin milletimize inayeti değildir. Biz bu ülkeyi ayak bastığımız günden beri milletimizin canıyla kanıyla kurduk ve yaşatıyoruz.