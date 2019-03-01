Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'nın yasal kolu HDP'li vekillerin sözde 'Kürdistan' açıklamasına tepki göstererek, "Bizim ülkemizde 'Kürdistan' diye bir bölge yok. İstiyorsanız Kuzey ırak'ta Kürdistan var. Defolun oraya gidin." dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'de yaptığı konuşma sırasında HDP'li vekillerin açıklamalarını izlettirdi. Terör örgütü PKK'nın yasal kolu HDP'li vekillerin sözlerine tepki gösteren Erdoğan sert konuştu ve "Bizim ülkemizde 'Kürdistan' diye bir bölge var mı, yok. Bizim vatan topraklarımız var, istiyorsanız Kuzey Irak'ta Kürdistan var, defolun oraya gidin. Biz sırtımızı YPG'ye PKK'ya dayadık diyorlar. Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık" ifadelerini kullandı.



Erdoğan şunları söyledi:



"Bu bir beka meselesidir. kimlere karşı hani bir tane mutabakat kurmuşlar ya kim var burada CHP var. kim var burada bölücü terör örgütünün desteklediği parti var.Bizim ülkemizde Kürdistan diye bir bölge var mı? Neden beka meselesi dediğimiz anlıyor musunuz?İstiyorsan Kuzey Irak'ta Kürdistan var. Defol oraya git... Ve biz size bu toprakları böldürtmeyeceğiz.Biz sırtımızı PKK'ya dayadık diyor.Peki biz sırtımızı nereye dayadık? Biz sırtımızı halka ve hakka dayadık."



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