Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştü. Erdoğan ve Cinping arasındaki görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonla görüştü.Görüşmede iki ülke ilişkileri ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin karşı olduğunu söyledi.Erdoğan ve Şi, Suriye'de gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiği belirtildi.Ankara ve Pekin arasındaki ilişkileri geliştirme konusunda Erdoğan Ve Cİnping'in kararlı olduğu belirtildi."Bir Kuşak Bir Yol" projesi kapsamındaTürkiye'de öngörülen yatırımlar da konuşuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Çin Devlet Başkanı Şi'yi 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebrik etti.