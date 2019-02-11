Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sigara içenler varsa tavsiye ederim, hayatınıza kastetmeyin, intihara teşebbüs etmeyin. Sigara bir intihar vesilesidir" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sigara içenler varsa tavsiye ederim, hayatınıza kastetmeyin, intihara teşebbüs etmeyin. Sigara bir intihar vesilesidir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Keçiören Kalaba Meydanı'ndaki toplu açılış töreninin ardından özel bir hastanenin açılışını gerçekleştirdi.



Keçiören'de yıllarca oturduğunu anımsatan Erdoğan, bugün ilçede sağlık açısından önemli bir adım atıldığını ifade etti.



Sigaranın bir numaralı düşmanı olduğunu belirten Erdoğan, "Sigara içenler varsa tavsiye ederim, hayatınıza kastetmeyin, intihara teşebbüs etmeyin. Sigara bir intihar vesilesidir. Çok açık konuşuyorum, Diyanet İşleri Başkanımızın da ifade ettiği gibi haramdır, israftır." diye konuştu.



Vatandaşların sözleri üzerine, hastane ortaklarından ikisinin sigarasını aldığını anlatan Erdoğan, "4 ortağın ikisi sigaracı, ikisi içmiyor. Şimdi söz verdiler onlar da bırakıyorlar. Hastane açıyorlar, nasıl iş bu? Üstelik doktorlar... Bundan sonra içmeyecekler söz verdiler. Bütün hastalar da şahit olsunlar." dedi.



"Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan 250 yatak kapasiteli hastanenin yaklaşık 26 milyon dolara mal olduğunu söyledi.



Hastanenin, Keçiören'de ciddi bir boşluğu dolduracağını vurgulayan Erdoğan, hastane çalışanlarına başarılar diledi.