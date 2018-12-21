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Erdoğan: Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti

"Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, ancak terör tehdidine izin vermeyiz"... Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi "Amerikanın açıklamalarına ihtiyatlı yaklaştıklarını" söyledi.

Erdoğan: Son gelişmeler bizi bir müddet daha beklemeye itti

Bölge güvenliğine dikkat çekti, terör tehdidine meydan okudu... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da konuştu. Önemli mesajları verdi... Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaptı.

Amerika Suriye'den askerlerini çekiyor. Peki şimdi ne olacak? 

Ankara, Amerika'nın açıklamalarına ihtiyatlı yaklaşıyor. Çünkü ABD'nin Suriye'de çok sayıda üssü var. 

Diplomatik gelişmeler sahayada yansıdı. Erdoğan "Operasyonu beklemeye aldık" dedi, önümüzdeki ayları işaret etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #açıklama #erdoğan
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