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Erdoğan: Sonuna kadar kovalayacağız ki adalet yerini bulsun

İslam İşbirliği Teşkilatında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika'ya sert mesajlar gönderdi. Operasyonların devamı edeceğini açıklayan Erdoğan, "Menbiç'i PKK'dan temizleyin yoksa oraya da gireceğiz" dedi.

Erdoğan: Sonuna kadar kovalayacağız ki adalet yerini bulsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatında önemli açıklamalar yaptı. Hedefinde ABD ve ilerlemeyen Menbiç yol haritası vardı

Erdoğan, ABD'ye süre verdi, aksi takdirde, Menbiç'e Mehmetçik'in gireceğini ilan etti.

PKK, dün bozguna uğratıldı. Cumhurbaşkanı, harekata değindi, sınır güvenliği vurgusu yaptı.

Operasyonların devamı gelecek, sinyali Erdoğan verdi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan
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