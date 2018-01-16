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Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı ErdoğanNATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

DEAŞ'la Mücadele Küresel Koalisyonu Sözcüsünün Suriye'nin kuzeyinde 'Suriye Sınır Güvenliği Gücü' tesis edileceği yönündeki açıklamasının gündeme geldiği görüşmede Erdoğan, PYD/YPG terör örgütü güdümündeki SDG komutasında faaliyet göstermesi öngörülen söz konusu türden bir güç oluşturulmasının asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, Suriye'deki son gelişmeler karşısında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakları kapsamında ulusal güvenliğini muhafaza için gerekli her türlü tedbiri alacağını hatırlattı.


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı erdoğan #Nato Genel Sekreteri
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