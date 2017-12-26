Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan'da yaptığı konuşmada Amerika'nın Kudüs kararına destek olan ülkelere "ülkecik" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca sömürgecilik konusuna da değindi. Erdoğan'ın Sudan ziyaretine ise bir ada damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan'da konuştu. Amerika'nın Kudüs kararını savunan ülkeleri, "ülkecikler" olarak yorumladı.



Açıklamalarında sömürge vurgusu da vardı.



Erdoğan'ın Türkiye-İş forumundaki, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den özel ricası ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı "Sevakin Adası'nı bize verin restore edelim" teklifinde bulundu.



Erdoğan Türkiye-Sudan arasındaki ekonomik gelişmeleri de aktardı. Sudan ile 21 anlaşma imzalandığını ifade eden Erdoğan, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hartum ziyareti sırasında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. İkili Kudüs konusunı ele aldı.



ulusal.com.tr