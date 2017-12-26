banner959
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası
Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanına hapis cezası
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı
Ünlü oyuncu markette hırsızlık yaparken yakalandı
YÖK o ismi görevden aldı
YÖK o ismi görevden aldı
Dev şirket için iflas kararı
Dev şirket için iflas kararı

Erdoğan, Sudan'dan Sevakin Adası'nı istedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan'da yaptığı konuşmada Amerika'nın Kudüs kararına destek olan ülkelere "ülkecik" dedi. Cumhurbaşkanı ayrıca sömürgecilik konusuna da değindi. Erdoğan'ın Sudan ziyaretine ise bir ada damga vurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sudan'da konuştu. Amerika'nın Kudüs kararını savunan ülkeleri, "ülkecikler" olarak yorumladı.

Açıklamalarında sömürge vurgusu da vardı.

Erdoğan'ın Türkiye-İş forumundaki, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El-Beşir'den özel ricası ise dikkat çekti. Cumhurbaşkanı "Sevakin Adası'nı bize verin restore edelim" teklifinde bulundu.

Erdoğan Türkiye-Sudan arasındaki ekonomik gelişmeleri de aktardı. Sudan ile 21 anlaşma imzalandığını ifade eden Erdoğan, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hartum ziyareti sırasında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü. İkili Kudüs konusunı ele aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #erdoğan #sudan #sevakin adası
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Mesir macunundan helva nasıl yapılır?
Sonraki Haber
Amasra'da termik santral kurmak için zeytin ağaçlarına kıydılar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.