Fed'den flaş karar
Fed'den flaş karar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti
Ersin Tatar'dan Miçotakis'e sert yanıt
Ersin Tatar'dan Miçotakis'e sert yanıt
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in telefon görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı ve bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Erdoğan, görüşmede ayrıca, ağabeyi Bender bin Abdülaziz'in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti

Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ile telefonda görüştü. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, telefon görüşmesinde, ağabeyi Bender bin Abdülaziz’in vefatı dolayısıyla Kral Selman'a taziyelerini iletti, merhuma Allah'tan rahmet temennisinde bulundu. 

İki ülke arasındaki ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, bölgesel gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. 


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #suudi arabistan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.