Milli Teknoloji Geliştirme Altyapı Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayi alanında geliştirilen silahların ilk testlerini gerçekleştirdi.



Konuşmalarından satır başları şöyle:



"Tüm bu milli teknoloji geliştirme altyapılarının optik sistem geliştirme yeni nesil mühimmatların ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Türkiye havacılık teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yönünde hızla ilerliyor.

Hizmete aldığımız uydunun ardından daha gelişmiş uydular üretmek uzaya göndermek zorunda olduğumuzu ifade etmiştik. "



"Hedeflerimizden biri de uydu kameraların ve büyük çaplı aynaların ülkemizde üretilmesiydi. OPMER işte bu amaçla kurulmuştur.

Kritik tasarımların bilgi birikimlerinin ve ödenen yüksek tutarlarının yurt içinde kalmasını sağlıyoruz. Ürünleri ölçüm ve entegrasyon faaliyetlerini de bu istasyonda yürüteceğiz. Ülkemizde ilk kez kurulan OPMER dünyada sayılı laboratuvarladan birisidir. OPMER altyapısı 8 tasarım 4 üretim 1 metalurji 3 entegrasyon test olmak üzere toplam 16 bölümden oluşuyor. Bu önemli kazanımın ülkemize özellikle hayırlı olmasını diliyorum."



"Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoğunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birinin de uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz. Siyasi olarak ne kadar başarılı olursak olalım iş dönüp dolaşıp savunma sanayimize dayanıyor. Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız. Yaşadığımız dönemin tarihe altın harflerle kazınacağına inanıyorum ancak ulaştığımız seviye ile yetinemeyiz. Bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine, savunma sanayimizde başlattığımız milli hamleleri kesintisiz sürdürerek varabiliriz ve varacağız. AR-GE faaliyetlerine büyük önem veriyoruz."



"SAGE geliştirdiği yüksek teknolojiye dayalı silahlarıyla savunma sanayine önemli katkılarda bulunuyor.HABRAS da bu katkılardan biridir.

HABRAS'ın işleme alınması ile birlikte savunma sanayimiz sınırlı sayıda ülkenin sahip olduğu bir özelliğe sahip olacak."



"Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin, araştırma kuruluşlarının ve üniversitelerin katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdadır."



"Savunma sanayimizin bir başka özgün ürünü yüksek güçlü lazaer sistemi geliştirilmesidir. elektrik enerjisiyle mühimmatsız çalışan kendi mühendislerimiz tarafından tasarlandı üretildi ve test aşamasına getirildi. İlk denemelerde yüksek başarı sağlayan sistem önümüzdeki dönemde hava araçlarında ve gemilerde kullanılır hale gelecek."



"Günümüzde güvenlik kavramının anlamı büyük ölçüde değişti.Artık fiziki güvenlikle sanal güvenlikle ve yapay zekayla tahkim edilmesi şart. Maliyetleri oldukça yüksek sesin altı katı yani hipersonik hızlara SAPAN ile yetişebileceğiz. Uzay ve savunma alanlarında ihtiyaç duyduğumuz teknolojik derinliğimiz her geçen gün artıyor. Kendimize olan güvenimiz de uluslararası camiada hızla artıyor."



"Savunma sanayinde geliştirdiğimiz yerli teknolojiler son dönemdeki terör operasyonlarında son derece önemli yer edinmişlerdir. Zeytindalı operasyonu bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Hamdolsun kendi ürünlerimizle kimseye ihtiyaç duymadan çok başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Geliştirdiğimiz bazı mühimmatların teslimatını bugün gerçekleştireceğiz."



"Uzun menzilli bölgesel hava savunma füzesine ihtiyacımız farklı vesilelerle gündeme geliyor. Bunun için ilk adımı bugün atıyoruz. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirimesi planlanıyor. Bugün ayrıca bu projemizin de ismini ilan ediyoruz. SİPER.

SİPER adıyla başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum. "



"Her alanda kendi kendine yeten, üreten, ihraç eden ülke olmaktan başka çaremiz yoktur. Sanayimizde gerçekleşmesi gereken çalışmalarda savunma ve sanayi bakanlığımıza çok iş düşüyor.

İHA'ları da SİHA'larımızı da ürettik, şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşAllah onu da 2019'un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi. Yoğun bir şekilde üreteceğiz."



"Bir projede şayet kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa mutlaka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için gereken imkanlar tanınmalıdır. Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı, bürokratlarımızı yakından takip edeceğimin de bilinmesini istiyorum. "



"Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için bilim insanlarımızın, uzmanlarımızın yurda dönüşünü çeşitli programlarla teşvik ediyoruz. Heyecanla işlerine sarılan müteşebbislerimizin mühendislerimizin varlığını önemli görüyoruz."