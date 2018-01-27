Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım" dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kocaeli Gençlik Kolları İl Kongresi öncesi kendisini bekleyen vatandaşlara seslendi.



Erdoğan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:



Ey teröristler, siz bizim sınırlarımızı mı taciz ediyorsunuz Ey imansızlar, siz bizim camilerimizi mi bombalıyorsunuz Namaz kılarken şehit olanların bedelini ağır ödeyeceksiniz. Masum, mağdur, mazlum kardeşlerimizin şehadetinin bedelini ağır ödeyeceksiniz.



Siz dualarınızla yanımızdasınız. Bizde şunu söylüyoruz askerimize, ''Sizler dualarımızdasınız''. Evelallah Mehmetçiğimiz yalnız değil. O teröristlere kimler hangi yardımı gönderirse göndersin biz tek bir şeye inandık. Korkma Allah bizimle beraberdir.



TARİHİ DOSYALAR HAZIRLATIYORUM



CHP adaların faturasını AK Parti'ye kesiyor, tarihi dosyalar hazırlatıyorum, Lozan dahil olmak üzere kim nerede neyi vermiş hepsini milletime anlatacağım . Kılıçdaroğlu'na sorarsan Lozan'da kazandığımızı söyler. Ondan sonra da adaların faturasını AK Partiye keser. Adaları siz verdiniz siz.



'KALKIYOR ÖSO'YA 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DİYOR, BU NE ANLAYIŞTIR'



Şu anda anamuhalefet onlarla beraber cirit atıyor. Onlarla beraber oynuyor. Kaldı ki işte bir tane cambaz var, ahlaken de maalesef siyasi ahlak itibarıyla adeta sıfırlanmış, kalkıyor ÖSO'ya 'terör örgütü' diyor. Bu ne anlayıştır. Ne terbiyeden muaf bir duruştur. O ÖSO ki şu anda benim Mehmedimle beraber arazide ve şu ana kadar 13 şehidi var. Peki siz kimle berabersiniz.



'KİRLİ ÇAMAŞIRLARINIZI MEYDANA ÇIKARACAĞIZ'



Siz şu anda terör örgütleriyle berabersiniz. Siz PKK ile berabersiniz. Siz PKK ile el ele, kol kola gezenlerle İstanbul yürüyüşünü yapmadınız mı! Benim milletim sizi gayet iyi tanıyor. Sizin kirli çamaşırlarınızı daha meydana çıkaracağız.



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