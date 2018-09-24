Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye gitmeden önce Fırat'ın Doğusu mesajı verdi. Aynı mesajı Amerika'da da tekrarladı, "Suriye'nin geleceğine kasteden çetelerin kökünü kazıyacağız" diye konuştu. Erdoğan, Rus Kommersant gazetesine yazdığı makalede de Fırat'ın Doğusu için Rusya'dan destek istedi.

Amerika'ya gitmeden önce "Fırat'ın Doğusu" dedi, Amerikaya gitti, mesajını yineledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu genel görüşmeleri için New York'a gitti. Gitmeden önce yaptığı basın toplantısında "Fırat'ın Doğusu" mesajı verdi.



Erdoğan, aynı mesajı yineledi, "tehdit son bulana kadar mücadele edeceğiz" dedi.



Erdoğan, Tahran Zirvesi'nde İran'ın da "mücadele" mesajı verdiği Fırat'ın Doğusu ile ilgili, Rusya'dan da destek istedi. Rus Kommersant gazetesi için yazdığı makalede, PKK/PYD'ye karşı işbirliği mesajı vardı.



Son zamanlarda PYD ve DSG’ye özellikle ABD tarafından verilen olağanüstü desteğin hala devam ettiğini görüyoruz. Bölgedeki ve dünyadaki ulusların arasındaki dengelere zarar veren bu tür adımlara son verilmeli. Türkiye’nin PKK, PYD ve DSG gibi terör örgütleriyle verdiği mücadeleye Rusya’nın da destek vermesini umuyoruz. Birbirine komşu olan ülkelerimizin, birbirinin güvenliğini tehdit eden durumlara yönelik ortak görüşe sahip olmaları gerektiği kanısındayım"



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fırat'ın Doğusu'na dikkat çektimişti. Lavrov, "Suriye'nin bütünlüğünü bozacak ana tehdit Fırat'ın doğusund yükseliyor" ifadelerini kullanmıştı.



İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Tahran Zirvesi'nde Fırat'ın doğusu konusunda net bir tavır sergilemişti.





ulusal.com.tr