Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Türkiye'yi 'Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvederiz' diye tehdit eden ABD Başkanı Trump ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Türkiye'yi 'Türkiye Kürtleri vurursa ekonomik olarak mahvederiz' diye tehdit eden ABD Başkanı Trump'a yanıt verdi.



Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:



"Biz ABD ile stratejik ortağıyız. Özellikle Obama döneminde verilen sözlerin tutulmaması ve terör örgütleriyle ilişkiler nedeniyle ilişkiler zehirlendi. Trump'ın Suriye'de farklı yaklaşımı sahaya yansımadı... Geçtiğimiz ay tam sahaya çıkmak üzereyken Trump'la bir telefon görüşmesi yaptık. İçerik umut içeriyordu. Trump askerlerini çekeceğini, DEAŞ'la mücadeleyi de Türkiye'ye bıracaklarını ifade etti. Biz de askeri harekatlarımızı beklemeye aldık. Arada çatlak çıkıyordu, önemsemiyorduk.



Ancak dün Trump'un sosyal medya mesajları bizi üzdü. Tekrar dün gece telefonda konuştuk. Sınırda bizim tarafımızdan oluşturacağımız güvenli bölge planı da kendisi tarafından 20 mil olarak bildirildi. Görüşmelere devam etme kararı verdik. Amacımızın terör örgütleriyle mücadele olduğunu vurguladık.



Görüşmemizde sadece bunlarla da kalmadık, ticari ilişkiler için daha kapsamlı adımlar atmaya karar verdik.



Bu meseleyi müttefiklik ruhuna uygun olarak çözmeye devam edeceğiz. Trump'la tarihi bir anlaşmaya vardığımıza inanıyorum."



Türkyie Cumhuriyeti Devleti bu ülkede yaşayan herkesin devletidir. Hangi inanç grubundan olursa olsun hepsinin devletidir. Bu tür ayrımcılıklara asla müsade etmedik bundan sonrada etmeyiz.



Sınırlarımız dışında yaşayan her bir kardeşimizn bulunduğu topraklarda huzur güven ve refah içinde polması bizi mutlu eder, memnun eder. Bize 'Suriye'de niye varsınız' diyenler oluyor, Bay Kemal gibi. Bize 'Irak'la niye ilgileniyorsunuz' diyenler oluyor Bay Kemal gibi. Bize 'Libya'nın sizinle ne ilgisi var' diyenler oluyor Bay Kemal gibi.



Anadolunun asırlara sarih insani zenginliği itibariyle biz bu coğrafyaları kalbimizde yaşatıyoruz. Daha Başbakanlığım döneminde bizler Orta Asya'ya gittik ve o topraklarda tarihi eserler anıtlarda müzelerimizin inşaasını yaptık.



"Teröristleri açtıkları çukurlara gömeriz"



"O açtıkları çukurlarda ülkemizde nasıl onları o çukurlara gömdüysek sınırlarımız dışında da onları yine aynı şekilde o çukurlara gömeriz"