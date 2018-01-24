Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, saat 20.30 sularında telefonda görüştü. İki lideri, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, saat 20.30 sularında telefonda görüştü. İki lideri, Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı.



Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.



Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili görüş teatisinin yanısıra ikili konulara da değinilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nı uluslararası hukuk temelinde ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı ile BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmle mücadele konusundaki kararları uyarınca gerçekleştirdiğini vurgulamıştır.



Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin kendi ulusal güvenliği için Afrin'i terör unsurlarından arındırmayı hedeflediğini ifade ettiği görüşmede terörle mücadelede ikili işbirliğinin önemi üzerinde durulmuştur.



Sayın Cumhurbaşkanımız, terörle mücadele çerçevesinde PYD/YPG'ye ABD'nin silah desteğine son vermesi gerektiğine de tekrar dikkati çekmiştir.



Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, gerek Suriye meselesi gerek ikili konularda Türkiye-ABD arasındaki işbirliğini ve yakın teması sürdürme noktasında kararlı olduklarını teyit etmişlerdir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Trump Erdoğan'a "Afrin'de tırmanan şiddetten duyduğu kaygısını" ileterek bunun iki ülkenin Suriye'deki ortak çıkarlarını zayıflattığını söyledi.



Türkiye'ye gerilimi tırmandırmama, askeri operasyonlarını sınırlı tutma, sivil kayıpları önleme çağrısı yaptı.



Türk-Amerikan güçleri arasında bir çatışma riskini engellemek için Türkiye'nin ihtiyatlı davranmasını istedi.





ulusal.com.tr