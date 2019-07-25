Erdoğan Trump'ı NATO ve İncirlik'le tehdit etti iddiası

Amerikan haber kuruluşu NBC, Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizinin perde arkasını yazdı. İsmi açıklanmayan dört yetkili, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la G20 görüşmesinde Türkiye'nin yaptırımlara karşı olası misilleme tehditlerini öne sürdüğünü anlattı.

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 gerilimi ve olası yaptırımlara ilişkin görüşmelerin perde arkası sızdırıldı. Amerikan basını, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle yaptırım uygulama eğiliminden, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Japonya’daki G20 zirvesinde yaptığı görüşme sonrası vazgeçtiğini yazdı. İddiaya göre Erdoğan bu görüşmede, Trump’a bazı tehditlerde bulundu.



‘NATO’DAN ÇIKAR, İNCİRLİK’İ KAPATIRIZ’

Amerikan haber kuruluşu NBC News’ün dört yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Erdoğan NATO üyeliği ve İncirlik dahil, bir dizi misilleme tehdidini öne sürdü. Buna göre Erdoğan, ABD’nin yaptırım kararı alması halinde Türkiye’nin NATO’dan çıkabileceğini ve ABD’nin Suriye politikası için kritik önem taşıyan İncirlik Üssü’ndeki Amerikan askerlerinin çıkarılacağı tehdidinde bulundu.



‘ERDOĞAN TRUMP’I ÖVDÜ, OBAMA’YI YERDİ’

İddiaya göre Erdoğan’ın bu açıklamalarına övgü de eşlik ediyordu. NBC, Cumhurbaşkanı’nın görüşme sırasında Trump’ı övdüğünü, Trump’ın selefi Barack Obama’dan daha iyi bir iş insanı olduğunu ve yaptırımlardan kaçınmak için bir anlaşma yapabileceklerini söyledi.

NBC’nin haberinde, Trump’ın G20 görüşmesine dek yaptırımlara sıcak baktığı ancak bu buluşmada Erdoğan’ın baskısı altında kaldıktan sonra Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda açıkça isteksiz olduğu belirtildi.

Haberde, Trump’ın önceki gün 46 Cumhuriyetçi senatörler yaptığı 90 dakikalık Türkiye toplantısında yaptırım baskısı altında kaldığı ama senatörlerden ‘esneklik’ talep ettiği de belirtildi. Cumhuriyeti Senatör Kevin Cramer, Trump’ın tavrı için “Karar alıcı olarak, bu meseleleri halletmek için bir miktar daha fazla manevra alanı istiyor” dedi.



TRUMP’IN KAFASINDAKİ ANLAŞMA: S-400’LER AÇILMAYACAK

NBC’ye göre Trump bu görüşmede, Erdoğan’la şahsi ilişkisi üzerinden ikna gücünü kullanarak, yaptırım uygulamadan bir uzlaşma sağlayabileceğine inandığını söyledi. Trump’ın senatörlere Erdoğan’la yapmak istediği anlaşmayı anlattığı da belirtiliyor. Buna göre Trump, Türkiye’nin S-400’leri operasyonel hale getirmeyip Amerikan yapımı Patriot hava savunma sistemlerini almasını sağlayabileceğine inanıyor. Trump’ın senaryosunda, S-400’ler nedeniyle iptal edilen F-35 satışının da gerçekleşmesi planlanıyor.



‘KONGRE’DEN YARDIM İSTEDİ’

Cumhuriyetçi Senatör John Hoeven, Trump’ın ‘Erdoğan’la müzakere edebilmesi için Kongre’nin kendisiyle birlikte çalışmasını istediğini’ söyledi. Hoeven, “Türkiye’nin S-400’leri kurmamasının ve böylece F-35’leri alabilmelerinin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Bunun nasıl gerçekleştirilebileceğine dair birkaç farklı fikir üzerinde konuştuk” dedi.



PENTAGON PYD İÇİN ENDİŞELİ

Haberde, Pentagon’un da Türkiye ile gelinen noktada Suriye konusunda endişeleri olduğu belirtildi. Buna göre ABD Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin yaptırımlara "Suriyeli Kürtler" üzerinden bir misilleme yapmasından endişeli. NBC’ye konuşan yetkililer, ABD Dışişleri’nin de aynı endişe nedeniyle S-400’lere karşı atılacak yaptırım adımlarının ölçülü olmasını istediğini söyledi.