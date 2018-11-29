Arjantin'deki G-20 zirvesinde liderlerin görüşme trafiği oldukça yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la bugün bir araya gelecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de cumartesi günü görüşecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Arjantin'de saat 22.00'de ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.



Erdoğan'ın Trump ile Menbiç ve Fırat'ın doğusundaki durumu da görüşmesi bekleniyor.



Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de cumartesi günü bir araya gelecek.



Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde, Putin ve Trump baş başa bir toplantı yapacak.



Bu görüşmenin, 1 Aralık'ta Türkiye saatiyle 17.30'da olacağı öğrenildi.



ulusal.com.tr