Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu) Konuşmamda insani krizlere dikkati çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım."
Erdoğan: "Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran'daki terör eylemi) Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Trump ile görüşme) Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil."
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