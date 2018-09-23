Erdoğan ABD ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump ile görüşme sorusuna 'Amerika'dan öyle bir talep gelirse değerlendiririz' yanıtını veren Erdoğan, Af konusunda da 'suç devlete karşı işleniyorsa ancak af olabilir' dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu) Konuşmamda insani krizlere dikkati çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım."



Erdoğan: "Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran'daki terör eylemi) Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(BM Genel Kurulu) Konuşmamda insani krizlere dikkati çekerek, vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım."Erdoğan: "Şu an Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İran'daki terör eylemi) Şu anda tabii içeriğinde neler var, neler yok bunu henüz bilemiyoruz ama dün akşam itibarıyla 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının ise çok çok fazla olduğu, böyle bir durumla bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Trump ile görüşme ) Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil."

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