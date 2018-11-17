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Erdoğan Trump ile görüştü
Erdoğan Trump ile görüştü

Erdoğan Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Amerikan Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede, Amerika'nın PKK/PYD'ye yardımlarının sona erdirilmesi konusunda beklentilerini vurguladı.

Erdoğan Trump ile görüştü

Türkiye bir kez daha Amerika'ya "PKK/PYD ile ilişkilerini sona erdir" uyarısı yaptı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra, Cemal Kaşıkçı cinayeti, Amerika'da devam eden FETÖ soruşturmaları, Suriye'de terörle mücadele faaliyetleri ve ikili ekonomik ilişkiler masaya yatırıldı.

İki lider, Menbiç yol haritası çerçevesinde ortak devriye faaliyetlerinin başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Erdoğan ve Trump, sürecin bir an önce tamamlanması konusunu da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin PKK terör örgütünün Suriye koluna yardımlarının sona erdirilmesi hususundaki beklentilerini de dile getirdi.

Ayrıca Erdoğan, Trump'a, Kaliforniya'daki orman yangınlarında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tayyip erdoğan #donald trump
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