Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü

Erdoğan, Trump görüşmesinde, ikili meseleler, güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a, Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktardı.



Erdoğan ve Trump, Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata vardı.



Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeyle ilgili açıklama

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirilmiştir.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra güvenlik ve terörle mücadele konuları başta olmak üzere Suriye’de yaşanan son gelişmeler değerlendirilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, ABD Başkanı Sayın Trump’a Türkiye’nin PKK/PYD/YPG terör örgütünün varlığı ve eylemlerinden kaynaklanan meşru güvenlik endişelerini aktarmıştır.

İki lider Suriye bağlamında daha etkin bir koordinasyon sağlanması konusunda mutabakata varmışlardır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



ulusal.com.tr