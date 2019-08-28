Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ile Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.



Açıklamada, Erdoğan'ın, Fransa'da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi'nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield'ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti muhatabıyla paylaştığı ifade edildi.



Açıklamada, iki liderin, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit ettiği belirtildi.