Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmenin ana gündemi Suriye oldu. İki liderin görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sarah Sanders, 200 Amerikan askerinin barış gücü olarak Suriye'de kalacağını duyurdu. Bu arada Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye gitti

Türkiye ile Amerika arasındaki diplomatik temaslar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kapsamda ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Gündem Suriye idi.



Erdoğan ve Trump, Suriye'de siyasi sürecin desteklenmesinin önemini konuştu. Terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizildi.



Görüşmenin gündemlerinden biri de Amerika'nın Suriye'den çekilmesi oldu. İki lider, ABD'nin çekilme kararının, ortak hedeflerine zarar vermeyecek şekilde uygulanması hususunda mutabık kaldı.



İki liderin temaslarınına ardından Beyaz Saray, Amerika'nın çekilme süreci ile ilgili kritik bir açıklama yaptı. Sarah Sanders, 200 askerin bölgede kalacağını söyledi.



Barış gücü olarak yaklaşık 200 kişilik bir ekip, bir süre daha Suriye'de kalacak.



ABD askerlerinin Suriye'nin neresinde ne kadar süre ile kalacağına dair ise bilgi paylaşılmadı.



Amerika'nın Suriye'den çekilmesi, güvenli bölge gibi kritik konular bu hafta Washington'daki önemli gündem maddeleri olacak.



AKAR AMERİKA'DA



Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ile görüşmek üzere Amerika'ya gitti.



