Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malta Cumhurbaşkanı Marie-Louise Coleiro Preca ile ortak basın toplantısı düzenledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuella'da yaşananlara ilişkin, "Sandıktan çıkana saygı duyacaksınız. Sandıktan çıkana eğer saygı duymuyorsanız bunun adı demokrasi değildir. Demokrasinin mücadelesini verenlerin, dünyada demokrasi mücadelesi verenlerin ve sandıkta çıkanların yanında yer alması gerekir." dedi.



Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Maduro inandığı yolda dik durur, devam ederse Venezuela halkının desteklediği, sandıktan çıkardığı liderinin arkasında duracağına inanıyorum. Milli iradeye aykırı yollarla bazı yöntemlerin denenmesini doğru bulmuyorum. Maduro sandıktan çıkmıştır. Sayın Trump'ın bu tür bir açıklaması demokrasiye inanmış bir insan açısından beni de şok etti."

Erdoğan, 15 Temmuz'dan sonra Avrupa Birliği'nin aramadığını söyledi.



"Avrupa Birliği'nin vermiş olduğu söz yerine gelmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye göç sorunu noktasında vermiş olduğu sözü yerine getirmediğini belirterek, "Daha önce bizlere 3 artı 3, 6 milyar avro olarak verilmiş olan sözün ne yazık ki şu anda adeta bir çeyreği verilmiş durumda." diye konuştu.



"Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklemeye devam edeceğiz"

Malta Cumhurbaşkanı Preca, "Malta olarak Türkiye'nin AB'ye katılımını desteklemeye devam edeceğiz. Müreffeh bir Avrupa ve bölge için bu gerekli." dedi.



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