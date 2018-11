Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Açılış töreninde konuştu. Millet kıraathanelerinin tüm illere yayılacağını belirten Erdoğan, öğrencilere de burs yerine kredi alma çağrısını yineledi.

Ülkemizdeki cafe denilen zaman öldürme mekanlarının kütüphanelerden çok daha kalabalık olması üzerinde durulması gerekiyor.



Millet kıraathanelerinin vakit öldürülen değil değerlendirilen bir viyon kazandıracağına iğnanyıorum. "Orada tuğla mı dizeceğiz" diyenler var.



Bilmiyor ki kıraathanenin anlamı ne. Her açılış yaptığımızda orada üniversiteli öğrencilerimizi kitapların başında gördüğümüzde gurur duyuyoruz. Tüm illerimizde yayılacak. Biz geleceğe dair iddiaları hedefleri beklentileri olan bir ülkeyiz. Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Türkiye gibi binlerce yıla sahip kadim bir medeniyetin temsilcisi olan bir devletin her kademede özellikle ilmi çalışmalarda üst sıralarda bulunması şarttır. Bu noktada en büyük görev üniversitelerimize düşüyor.



Dünyanın her bölgesinde üniversiteler özgürlüğün merkezi olması yanı sıra değişiminde öncüleridir. Üniversitelerimiz uzun yıllar kendilerini esir alan statükonun baskıcı kısıtlayıcı atmosferinden büyük oranda kurtulmuştur. 16 yıllık mücadelemiz neticesinde birikmiş problemlerin çoğu çözülmüş ihmaller giderilmiştir. Harç ve yurt gibi öğrencilerimizin kronik sorunlarının tamamı hallolmuştur. Biz göreve geldiğimizde burs 45 liraydı. Bakın buralardan nereye geldik.



Hangi öğrencimiz burs veya kredi müracaat ettiği zaman kapıdan döndürülmez. ancak öğrencilerimiz nedense burs istiyor, be evladım neden kredi istemiyorsun? Ödemeye gelince zaten faiz diye bir şey yok, sigortalı bir işe girdiğinde çok düşük bir taksitle ödeme yapacaksın.