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Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptı

Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ve Başbakanı Yusuf Şahid ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Tunus'ta hayat pahalılığı gerekçesiyle başlayan protesto gösterilerine değinildi.

Erdoğan, Tunus'un birlik, beraberlik içinde bu sorunların üstesinden geleceğine inandığını vurguladı.

Tunus'a yaptığı son ziyarette kendisine ve beraberindeki heyete gösterilen konukseverlik dolayısıyla teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'un Yasemin Devrimi'nin ardından demokratik dönüşüm sürecinde elde ettiği kazanımların zedelenmemesinin önemine dikkati çekti.

Görüşmelerde, Türkiye ile Tunus ilişkilerinin her alanda daha da güçlendirilmesi gerektiği teyit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #Cumhurbaşkanlığı kaynakları #Hayat pahalılığı #Tunus Başbakanı Yusuf Şahid #Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi
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