Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece’de, Gülseren Özdemir Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından satır başları şöyle:



"Engelli bireylerin hayata katılımı konusunda son 16 yılda devrim niteliğinde adımlar attık. Bugün ülkemizde 513 bin engelli birey evinde bakım hizmetinden yararlanıyor. Ülke genelinde 97 bakım ve rehabilitasyon merkezinde de 7 bin engelliye hizmet veriliyor.

Elbette her mücadele, her gayret önemlidir, takdire şayandır ama zihinsel ve bedensel engelli çocuklara verilen emek, hayatın 24 saatini ve ömrün tamamını kapsıyor olması sebebiyle ayrı bir saygıya layıktır."







"Ülkemizde bugün yapılan işlerin 40 yıl önce 50 yıl önce 60 yıl önce neden yapılmadığı gelişmelerde saklıdır.

Bu ülke yıllarca zihni milli işi yerli olmayan kadrolar tarafından işgal edilmiştir. İşte bu yüzden Türkiye pırlanta değerinde yıllarını boşa harcamıştır."



"Ülkemizi büyüttükçe engelleri birer birer aştık. Türkiye ileriye doğru gittikçe kurulan tuzakların mahiyeti değişti.

Tarihimizde eşi benzeri olmayan saldırılara maruz kaldık. Bu süreçte insanı yaşat ki devlet yaşasın görüşünden hiç ayrılmadık."



"Vatandaşlarının tamamını genel sağlık sigortası şemsiyesi altına alan ve herkese aynı hizmeti sunan tek ülke biziz. ABD daha sağlık reformunu bile geliştiremedi.

Karşılaştığımız onca sıkıntının üstesinden gelebilmemizde aldığımız hayır dualarının önemli bir payı olduğuna inanıyorum. İnşaAllah önümüzdeki dönemde de hizmetlerimize devam edeceğiz."



"Devletle millet ne kadar kaynaşırsa devlet o kadar ileriye gider.

Terör örgütlerine pabuç bırakmayan darbecilerin karşısında dimdik dikilen bir ülke olduk. Birileri gibi tankları görünce Bakırköy Belediyesi'ne sığınmadık."



"Şimdi önümüzde 2023 hedeflerimiz var. Bizi bu hedeflerden uzaklaştırmak için her türlü kumpas kuruldu. Her şeye rağmen, hedeflerimize doğru yürüme kararlılığımızdan asla vazgeçmedik.

Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası, işte bu hedef üzerinde inşa edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonları olarak görüyoruz. "



"Devletimiz ile milletimiz arasındaki o güçlü bağ, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlayan en önemli umut kaynağımızdır.

Sorumluluğumuz sadece kendimizle sınırlı değildir. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Elimizdeki imkanları bu yönde seferber etmeliyiz. "



"Dünyadaki gariplerin olduğu ülkelere, en az gelimiş ülkelere yardımda milli gelire oranla en çok yardım eden ülke hangisi biliyor musunuz? Türkiye ilk sırada. ABD ikinci sırada."



"Türkiye herkesin kendi gücü doğrultusunda katkıda bulunması gerektiği bir zamandan geçiyor.

Bugüne kadar saflarını sıkı tutan milletimizin önümüzdeki dönemde de aynı dirayeti göstereceğine inanıyorum. Kazanırsak hep birlikte kazanacak, kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz. "



"Geçtiğimiz 16 yılda 3 kat büyüttüğümüz Türkiye'yi, önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüttüğümüzde 2023 hedeflerimize ulaşacağız. İşte o zaman hep birlikte farklı bir seviyeye, farklı bir lige çıkacağız.

Bu yeni Türkiye inşaAllah kendisiyle birlikte bölgesindeki ve dünyadaki herkes için yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Bizim birliğimize beraberliğimize sahip çıkmamız fitnecilere fırsat vermememiz gerekiyor."