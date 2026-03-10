Erdoğan: "Türkiye'de herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "dini azınlık" temsilcileriyle iftarda bir araya geldi.

Erdoğan: "Türkiye'de herkes din ve vicdan hürriyetine sahiptir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "dini azınlık" temsilcileriyle bir araya geldiği iftarda yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye, herkesin din ve vicdan hürriyetine sahip olduğu, cemaatlerin kendi kurumlarını yaşatabildiği ve karşılıklı saygının hakim olduğu örnek ülkedir.

"Özellikle son yıllarda tırmanan İslam düşmanlığı hem bizim insanlarımızı hem de bir arada yaşama kültürünü açıkça tehdit ediyor."

"Cami, kilise, havra demeden bombalayan, ibadethanelere dahi saygısı olmayan DEAŞ'vari karanlık yapılara müsamahamız yoktur."

SİYONİZM KARŞITLIĞI İLE ANTİ-SEMİTİZM ARASINDAKİ FARKA VURGU YAPTI

"İslam düşmanlığı nasıl bir insanlık suçuysa antisemitizm de suçtur, makul ve meşru görülemez bir kötülüktür"

cumhurbaşkanı erodğan
