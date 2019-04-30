Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Türkiye'ye savunma sanayii konusunda uyguladığı dayatmalara karşı mesajlar verdi. S-400'ler üzerinden Türkiye'ye uygulanan F-35 baskısına değinen Erdoğan, Türkiye'nin F 35'lerin üretim ortağı olduğunu hatırlattı "Türkiye'nin dışlandığı bir proje çökmeye mahkumdur" dedi.

Türkiye'nin temmuz ayında alacağı S-400'ler Amerika ile gerginliği yükseltiyor. Türkiye, S-400'ler üzerinden F-35 baskısına maruz kalıyor. Ancak, Amerika'ya verilen mesajlar kararlı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde konuştu. Türkiyte'nin dayatmalara boyun eğmeyeceğini vurguladı.



Türkiye'nin Amerika'ya Patriotlarla ilgili yaptığı başvuruyu da hatırlattı Erdoğan. F35'lerle ilgili sürecin de benzerlik gösterdiğini söyledi.



Erdoğan, açılış konuşmasında şunları belirtti:



"Savunma sanayinde tasarımdan üretime tüm aşamalarda söz sahibi olma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz.



Türkiye, siyasi, diplomatik ve ekonomik alanda olduğu gibi savunma alanında da hiçbir dayatmayı kabul etmemiştir, etmeyecektir.



Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur.



Bugün Türkiye, silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir.



Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah, Hava Kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarımızdan oluşacaktır.



Biz tarih boyunca içinde yer aldığı tüm ittifakların hukukuna sadık kalmış, üzerine düşenleri yapmış bir ülkeyiz. Mesela, sınırlarımızda yaşadığımız tacizler sebebiyle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer, müttefiklerimiz olmuştur. Ama maalesef bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur.



Zırh, optik, yazılım, motor, simülasyon, patlayıcı teknolojileri başta olmak üzere, ülkemizin önünü kesmek için araç olarak kullanılan her hususta, kendimizin ve dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak altyapıyı kurmakta kararlıyız.



Uçaklarımızda kullandığımız bombaları bize vermemek için kırk takla atanlar, şimdi ürettiğimiz bombaların gücü ve ekonomikliği karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.""



ulusal.com.tr