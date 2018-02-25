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Erdoğan, Türkiye’nin Menbiç’e yönelik operasyon hedefini yineledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Menbiç’e yönelik operasyon hedefini yineledi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan “Münbiç’te toprakları sahibine teslim edeceğiz” dedi. Erdoğan PKK/PYD ve FETÖ üzerinden de bir kez daha Amerika’ya tepki gösterdi.

Erdoğan, Türkiye’nin Menbiç’e yönelik operasyon hedefini yineledi

Terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Amerika’ya tepkisini sürdürdü.
"Bizimle müttefik iseniz, müttefikliğinizin gereğini yapın, değilseniz onu söyleyin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin PKK/PYD’ye karşı tavrını bu kez Gaziantep’ten yineledi. “Menbiç” vurgusu yaptı.
"İnşallah oradaki teröristleri derdest edip, o toprakları, o yerleri sahiplerine teslim edeceğiz. Fırat Kalkanı’nda, Cerablus, Rai’de El Bab’da yaptık mı? Afrin’de, İdlip'te Münbiç’te de bunu yapacağız. Sahibi olanlar gelecek" dedi."

AKP Gaziantep 6’ıncı Olağan İl Kongresinde konuşan Erdoğan, Amerika’ya PYD ve FETÖ üzerinden bir kez daha tepki gösterdi.
"Biz müttefiklerimiz ile birlikte yürüdük, ihanet etmedik. Bize ihanet edenlere saygımız olmaz"



ulusal.com.tr

Etiketler; #tayyip erdoğan
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