Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Türkmenlerinin "Türkmen Yüksek Koordinasyon Kurulu" heyetini ağırladı. Görüşmede Irak'taki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Irak Türkmenleri Heyetini Beştepe'de kabul etti.



Irak Türkmenlerinin "Türkmen Yüksek Koordinasyon Kurulu" heyetinde, Irak Türkmen Cephesi lideri Erşat Salihi ve Haşdi Şabi Türkmen Birliği komutanı Yılmaz Neccar başta olmak üzere her mezhepten ve bölgeden Türkmen temsilciler bulunuyor.



Görüşmede Irak'ta son yaşanan gelişmeler ele alındı, görüş alışverişleri yapıldı. Aynı zamanda, Irak Türkiye sınırına dair yapılacak düzenlemeler de konuşuldu.



Heyet daha sonra İran'a geçererek temaslarda bulunacak.