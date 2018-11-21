Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi 16.55'te sona erdi. Görüşme 55 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.



Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı.



Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 16 Ekim'de gerçekleştirmişti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi 16.55'te sona erdi. Görüşme 55 dakika sürdü.

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