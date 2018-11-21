banner999
Teslim olan PKK'lı itiraf etti
Teslim olan PKK'lı itiraf etti
Ahmet Ağaoğlu başkan adaylığını açıkladı
Ahmet Ağaoğlu başkan adaylığını açıkladı
AB'den İtalya'ya ret
AB'den İtalya'ya ret
Futbolun geç parlayan yıldızı: Sarri
Futbolun geç parlayan yıldızı: Sarri

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi 16.55'te sona erdi. Görüşme 55 dakika sürdü.

Erdoğan ve Bahçeli arasındaki kritik görüşme sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı. 

Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 16 Ekim'de gerçekleştirmişti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi 16.55'te sona erdi. Görüşme 55 dakika sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Bahçeli #ittifak #görüşme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.