Cumhur İttifakı Ankara'da ortak mitinge hazırlanıyor. Açıklama AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'den geldi. Önümüzdeki süreçte Cumhur ittifakının genişlemesi de söz konusu. Özhaseki, bazı illerde aday çekilmeleri olabileceğini söyledi. CHP'deki süreci de değerlendiren Özhaseki, "Hem HDP hem İyi Parti, işleri zor" ifadelerini kullandı.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki yerel seçimlere yönelik konuştu, ortak miting duyurusu yaptı.



CNN Türk'e konuşan Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın riskli illerde devreye girebileceğini söyledi.



Buna göre bazı illerde AKP veya MHP adayların çekilmesi ve Cumhur ittifakının adaylarının belirlenmesi söz konusu.



CHP'deki duruma da değindi Özhaseki.



Hem HDP hem de İyi Parti ile ittifak yapan CHP'nin işinin zor olduğunu söyledi.





ulusal.com.tr

