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Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşmesi sona erdi.

Beştepe'de saat 16.00'da başlayan basına kapalı kabul 40 dakika sürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Görüşmede son gelişmeleri, ittifaktı şuydu buydu hepsini ele alma fırsatımız olur" ifadesini kullanmıştı.

AKP MYK toplandı
AKP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, saat 18.35'te başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısı sona erdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #Bahçeli #AKP #mhp #ittifak
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