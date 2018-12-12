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Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de bir araya geldi.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, saat 16.00'da başladı.

Erdoğan ile Bahçeli, son görüşmelerini 21 Kasım'da gerçekleştirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesi sona erdi. Görüşme 1 saat sürdü.


Kaynak: AA
Etiketler; #görüşme #Bahçeli #erdoğan
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