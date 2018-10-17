AKP ile MHP arasında heyetler aracılığıyla yürütülen yerel seçimlerde ittifak görüşmeleri en üst seviyeye taşındı. Beştepe Sarayı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli, seçimlerde nasıl bir yol haritası izleneceğine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi. İki lider ittifakın yanı sıra gündemdeki diğer konuları da görüştü.

Önce heyetler masaya oturdu. Ardından iki lider bir araya geldi.



AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri en üst seviyeye taşındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda 40 dakika süren bir görüşme yaptı.



Erdoğan'ın ittifaka ilişkin yaptığı bu son çıkışın ardından bir araya gelen iki lider, daha önce parti heyetlerinin yaptığı çalışmaları ele aldı.



"Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkılması gerektiği vurgulanan" zirvede, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde nasıl bir ittifak uygulanacağına ilişkin görüş alışverişi yapıldı.



İki parti arasında heyetlerin teknik çalışmaları sürdüreceği, ardından Erdoğan ile Bahçeli'nin bir kez daha bir araya geleceği kaydedildi.



Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde tek gündem ittifak çalışmaları değildi. İki lider, MHP'nin Meclis'e sunduğu af teklifini de masaya yatırdı. Erdoğan'ın görüşme öncesi affa ilişkin verdiği mesaj dikkat çekti.



Beştepe'deki zirvede ittifak ve affın yanı sıra, Rahip Brunson davası, "Emeklikte Yaşa Takılanlar" konusu, CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devri de gündeme geldi.



Ayrıca zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ile ilişkiler, Menbiç ve İdlib konusunda MHP lideri Bahçeli'ye bilgi verdiği belirtildi.



ulusal.com.tr