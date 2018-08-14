Erdoğan'ın açıkalamaları şöyle:
Türkyie ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenlik refah ve istikrarı Türkiye'nin güvenlik refah ve istikrarıdır. Bu konuda temaslarımızı her konuda sürdüreceğiz. Su ve enerji konusunda atılacak adımlar konusunu görüşüyoruz. Heyetlerimiz temas halinde. Irak'ın yeniden imarı konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İkinci sınır kapısı hem Irak'ın hem ülkemizin faydasına olacaktır. Bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum.
İtalya'nın Cenova şehrinde çöken köprüde 11 kişi hayatını kaybetti. İtalya yönetimine ve İtalya halkına başsağlığı diliyorum.
İbadi'nin açıklamaları şöyle:
Sayın Erdoğan tabi ki bu görüşmelerimizde Türkiye'nin Irak'a gereken su konusundaki hisselerini vereceğini duyduk. Güvenlik konusunda hemfikiriz. Hiçbir örgütün burada yuvalanmasını istemeyiz. Irak ulusal güvenlik konseyi 2 gün öcne bir toplantı yaptı ve sınırların kontrol altına alınması projesi üzerinde planlar kurduk. BizTürkyie ile birlikteyiz ve Türkiye'ye saldırılar yönelmemesi konusunda Türkiye ile birlikteyiz. Biz Türk şirketlerine bir kez daha söylüyoruz, gelin Irak'ta çalışmalarınızı sürdürün.
ulusal.com.tr
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