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Erdoğan ve Kılıçdaroğlu buluşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da daveti kabul ettiği öğrenildi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu buluşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu Samsun'da yapılacak 100. yıl kutlamalarına davet ettiği, Kılıçdaroğlu'nun da daveti kabul ettiği öğrenildi.

Yeniçağ'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs 2019 tarihinde Samsun’da yapılacak 100. Yıl kutlama törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu davet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da daveti kabul etti.

Erdoğan ile Kılıçdaroğlu en son 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı’da düzenlenen mitingde bir araya gelip vatandaşa hitap etmişlerdi.

 
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