Erdoğan ve Miçotakis Ankara'da bir araya geldi: Birçok alanda mutabakat zaptı imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, iki ülke arasındaki ikili görüşmenin ardından Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Heyetlerarası Görüşme Oturumu’na başkanlık etti.

Oturumun ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni düzenlendi. Törende Erdoğan ile Miçotakis, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Bildiri’yi imzaladı.

İmza töreninde ayrıca farklı alanlarda işbirliği metinleri de imza altına alındı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ile Yunanistan Yatırım ve Dış Ticaret Ajansı arasındaki işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ile Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Haris Theoharis imza attı.

İzmir Limanı ile Selanik Limanı arasında Ro-Ro seferlerinin başlatılmasının teşvik edilmesine ilişkin mutabakat zaptını, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ile Theoharis imzaladı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin mutabakat zaptı da Bozay ve Theoharis tarafından imza altına alındı.

Depreme hazırlık konusunda ikili işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin mutabakat zaptına, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Ioannis Kefalogiannis imza attı.

Kültür alanında işbirliği hakkında mutabakat zaptını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni imzaladı.

Bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğine dair ortak niyet beyanı ise Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yunanistan Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı arasında imzalandı. Metne, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Yunanistan Kalkınma Bakanı Takis Theodorikakos imza attı.