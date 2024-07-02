Erdoğan ve Putin Astana'da buluşuyor: Önemli görüşme için geri sayım

Rusya Devlet Başkanlığı Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapacağı ikili görüşmede ele alınacak konuları belirtti.

Uşakov, Putin'in 3 Temmuz'da Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in yanı sıra Kazakistan, Pakistan ve Moğolistan liderleriyle de ayrı ayrı görüşmeler yapacağını açıkladı. Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair detaylar şöyle: