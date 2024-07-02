Erdoğan ve Putin Astana'da buluşuyor: Önemli görüşme için geri sayım
Rusya Devlet Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Astana'da gerçekleştireceği görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu.
Rusya Devlet Başkanlığı Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapacağı ikili görüşmede ele alınacak konuları belirtti.
Uşakov, Putin'in 3 Temmuz'da Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in yanı sıra Kazakistan, Pakistan ve Moğolistan liderleriyle de ayrı ayrı görüşmeler yapacağını açıkladı. Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair detaylar şöyle:
Türkiye'ye uzun zamandır ziyaret planlanıyor. İki liderin bu konuyu ele alacağını düşünüyorum. Ayrıca, Türkiye'nin konumu dikkate alındığında, özellikle bölgede çok önemli rol oynayan ülkelerin liderlerin görüş alışverişinde bulunacağı pek çok konu olduğunu düşünüyorum. Türk tarafıyla sürekli diyalog halindeyiz, sürekli telefon aracılığıyla temaslar var. Geçen günlerde Putin, Türkiye Dışişleri Bakanı'nı kabul etti. Görüşmede, tüm önemli ve hassas konular ele alınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı