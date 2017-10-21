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Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye konusu ele alındı

Erdoğan ve Putin görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve Suriye konusu ele alındı.

Kremlin'den yapılan açıklama şu şekilde: 

İki taraf Rusya ve Türkiye'nin çeşitli alanlardaki ilişkilerin mevcut durumundan duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Ankara'da 28 Eylül 2017 tarihinde ticari ve ekonomik alan başta olmak üzere varılan anlaşmaların başarıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Suriye sorunu üzerine yapılan fikir alışverişinde Astana süreci çerçevesindeki ortak çalışmalar olumlu değerlendirildi. Ekim ayı sonunda Astana'da düzenlenecek Suriye görüşmelerinin perspektifleri ele alındı. Suriye krizinin çözüm sürecinde eylemlerin koordine edilmesinde pratik konulara değinildi.

Özel temasların devam edilmesi konusunda anlaşıldı. Genel olarak görüşme hem ikili hem de bölgesel işbirliğin güçlendirmesine yönelikti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #erdoğan #Putin
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Adil Aydın - 5 gün önce
Suriye ile " Siyasal ve Ekonomik " işbirliği, bölgemize " Huzur ve Zenginlik " getirir.
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