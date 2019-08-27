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Erdoğan ve Putin, Moskova'da fuarda uçakları inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova'da düzenlenen  MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterleri inceledi

Erdoğan ve Putin, Moskova'da fuarda uçakları inceledi

Putin ile birlikte fuar alanındaki stantları gezen Erdoğan, aralarında 5'inci nesil Rus savaş uçağı SU-57'nin de bulunduğu uçak ve helikopterler hakkında bilgi aldı.

Erdoğan ve Putin, fuar alanında uçak ve helikopterlerce sergilenen gösterileri de izledi.



Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda gerçekleştirilecek baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin tüm yönleriyle ele alınması beklenen görüşmelerde, Suriye başta olmak üzere, bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #recep tayyip erdoğan #vladimir putin #rusya #moskova
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