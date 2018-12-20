Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Bölgemizi tehdit eden hiçbir oluşuma izin vermeyeceğiz." derken Ruhani de "Suriye kaderinin sadece Suriye halkı tarafından belirlenmesi lazım ve bu anlamda biz iki ülke tamamen hemfikiriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Bölgemizde yaşanan çatışmaların sona erdirilmesi, barış ortamının tesisi için Türkiye ve İran'ın birlikte atabileceği çok adımlar vardır."Erdoğan, şöyle devam etti:"Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını ve güvenliğini hedef alan hiçbir oluşuma müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz. Bu konuda İran'la işbirliğimizi artırarak sürdürmek ve karşılaştığımız ortak hedefleri bertaraf etmek noktasında irademiz tamdır."İran'a yönelik yaptırımlara karşı İran'ın yanında durmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "İran'a yönelik haksız bulduğumuz baskıların yoğunlaştığı bu dönemde, kardeş İran halkının yanında durmaya devam edeceğiz. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırım kararının bölge güvenliğini ve istikrarını tehlikeye attığını, Türkiye olarak bu kararları desteklemediğimizi bir kez daha vurguluyorum." diye konuştu.Bölgesel konuları ve uluslararası konuları ele aldık ve olumlu konular konuştuk. İki ülkenin ilişkilerinin temeli tarihi kültürel ve dini ilişkileri, ortak çıkarlar, barış ve bölgenin kalkınması üzerine konuştuk ve hiçbir zaman üçüncü bir ülke bu komşuluk ve samimi ilişkilerimizi bozamaz. Sayın Erdoğan'ın şahsına Türkiye hükümetine teşekkür etmem gerekiyor.Amerika'nın uyguladığı tehdite ve zalimce ambargolara karşı kesin ve açık tutumları için teşekkür ediyorum. Bölge konuları ile çok güzel görüşmelerimiz oldu. Astana sürecinde beraberce yakın işbirliğine devam kararlılığı verdik. Suriye kaderinin sadece Suriye halkı tarafından belirlenmesi lazım ve bu anlamda biz iki ülke tamamen hemfikiriz.Bölgede barış ve istikrarın sağlanması için kararlılığımızı devam ettireceğiz. Yemen'de de barış ve istikrarın sağlanması için kararlar aldık. Umarım önümüzdeki yılda altıncı zirve Tahran'da yapılır ve günden güne iki ülkenin kalkınmasına şahit olalım.