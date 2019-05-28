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Erdoğan ve Salih İstanbul'da buluşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih bugün İstanbul'da bir araya gelecek.

Erdoğan ve Salih İstanbul'da buluşacak

İstanbul bugün önemli bir görüşmeye ev sahiğpliği yapacak. Türkiye ve Irak liderleri Vahdettin Köşkünde buluşacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih iftarda bir araya gelecek.

Vahdettin köşkü'nde Irak Cumhurbaşkanı onuruna iftar yemeği verilecek. İki lider, görüşmeler yapacak. 

Başlıca gündem maddesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK kamplarından Hakurk'a başlattığı "Pençe Operasyonu". İki lider bölgedeki son durumu ve atılacak adımları değerlendirecek. 

İki ülke arasındaki su ve petrol konusu da görüşülecek konular arasında. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #Behram Salih #istanbul
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