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Erdoğan ve Salih İstanbul'da buluştu

Irak'ın kuzeyine yapılan "Pençe Harekatı" başarıyla devam ederken Türkiye ve Irak Cumhurbaşkanları İstanbul'da bir araya geldi. Vahdettin Köşkü'ndeki görüşme basına kapalı yapıldı.

Erdoğan ve Salih İstanbul'da buluştu

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Türkiye'ye çalışma ziyareti düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Iraklı mevkidaşı Salih ilk olarak Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Basına kapalı olarak yapılan görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Görüşme yaklaşık bir saat sürdü. İki lider toplantının ardından iftar programında bir araya geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #pençe harekatı
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