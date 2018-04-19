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Erdoğan ve Şi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefonda görüştü

Erdoğan ve Şi görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ve Şi arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden, "Kuşak ve Yol Girişimi" kapsamında Türkiye'de öngörülen yatırımlara değinen iki lider, ayrıca Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimyasal silahların kullanımına Türkiye'nin öteden beri karşı olduğuna dikkati çekerek, Suriye'de ilerki süreçte gerilimin tırmanmasına mahal verilmemesinin önemli olduğunu vurguladı. 

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğine işaret eden Erdoğan ve Şi, terörle ortak mücadelenin önemine değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle Çin Devlet Başkanı Şi'ye 13. Ulusal Halk Kongresi'nde tekrar devlet başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini sözlü olarak da iletti.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #şi #çin
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