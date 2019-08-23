Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. İki lider kameralar karşısında birlik mesajları verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de çalışmalar devam ediyor, edecek" dedi, Avrupa Birliğine seslendi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına tavizsiz devam ediyor. İki ülke lideri Ankara'da buluştu. Birlik mjesajları verildi.



Görevi devraldıktan sonra ilk resmi ziyaretiydi Ersin Tatar'ın. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Beştepe'de kameralar karşısına geçti.



Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Bölgede Türkiye ve KKTC'ye karşı hamlelere bulunanlara mesaj verdi. Avrupa Birliğine seslendi.



Avrupa Birliği'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni çözümsüzlüğe sürüklediğini belirtti Erdoğan.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da benzer mesajlarla uluslararası kamuoyuna seslendi.



Tatar, adada federal çözümün olmayacağını vurguladı. Türkiye'nin garantörlüğünün öneminin altını çizdi.





ulusal.com.tr