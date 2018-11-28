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Erdoğan ve Trump görüştü
Erdoğan ve Trump görüştü
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Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump telefonda görüştü.

Erdoğan ve Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra, Karadeniz’de Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilim ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gün içerisinde yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye-ABD arasındaki iş birliğini her alanda daha da geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit eden Erdoğan ve Trump, G-20 Liderler Zirvesi sırasında Buenos Aires'te yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #erdoğan #trump
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