Cumhurbaşkanı Erdoğan G-20 zirvesinin ardından önce Paraguay'a, ardından da Venezuela'ya gitti. Erdoğan, Başkent Karakas'ta önemli temaslarda bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta...



Erdoğan'ı Karakas Simon Bolivar Havalimanı'nda Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı, Venezuela Dışişleri Bakanı, Venezuela Savunma Bakanı ve beraberindeki heyet karşıladı.



Erdoğan'a ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik ediyor.



Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Teresa Carreno Tiyatro Binası'nda düzenlenecek Türkiye Venezuela İş Forumu'na katılacak.



Baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak olan Erdoğan ve Maduro, anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.



ulusal.com.tr