Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP grup toplantısında konuştu. Titiz bir çalışma ile adayların belirlendiğini söyleyen Erdoğan adayların önümüzdeki günlerde açıklanacağını da ifade etti. Aday gösterilmediği için sırtını dönenler için "o kişi hiçbir zaman Ak Partili olmamıştır" diyen Erdoğan "Ak Parti 'ben' partisi değil 'biz' partisidir" ifadelerini kullandı

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:



Kabinemizin toplantılarınd agüvenlik konuları yanında önemli gördüğümüz projelerimizi istişare etmemiz gereken hususları gündemimize alıyoruz. Bakanlıklarımızda sistemin henüz tam oturtulmamış olduğundan bürokraside tıkanıklık yaşandığını biliyoruz, bunları da kısa sürede aşacağız. 10 Kasım'da Ankara'daki törenlerin ardından Paris'e hareket ettim. Paris'te yapılan etkinlik vesilesiyle çok sayıda liderle görüşme ve fikir alışverişi yapma imkanımız oldu. Geçtiğimiz hafta önümüzdeki yoğun gündeme hazırlanmak için kendi özel çalışmalarımıza ayırdım. Cumartesi günü İstanbul'da 5 ayrı millet bahçemizin ve 3 camimizin açılışını yaptık. Açılış töreninde de ifade ettiğim gibi sokakları ateşlere verenler ülkenin hayrına dikilenler gelip bu millet bahçelerine bakarak gerçek çevrecilik nedir görsünler. Öyle lafla çevrecilik olmuyor, ve Gezi Parkı olaylarında bu olayları yapanların finansörü knumunda olan ve şu an cezaevinde olan bu kişiyle iltisaklı br çok malum kişi gözaltına alındı. Bakıyorsunuz batı dünyasından birileri açıklama yapıyor. Malum dünyada bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler olduğu gibi Türkiye'de de bu işlerin finansörü durumunda olan kişiler var.



Bizim varımız yoğumuz herşeyimiz insanımız için ülkemiz için. Biz buna gayret ediyoruz. İşte dün, TürkAkım törenine katıldık. konuşacaksak gelin bunları konuşalım. Sizin bunlarla hiç ilgiliz alakaınız yok mu? Karadeniz'in bir ucundan diğer ucuna bu tür 2 bin metre derinlikten bir yatırım gerçekleşiyor hem ülkemiz hem avrupa için bir kaynak oluşuyor bu gündeminiğzde değil. Gündeminizde hala "Türkiye'yi nasıl karıştırırız" bu var.



4 ay sonra 31 Mart'ta benim aziz milletim bu ülkenin düşmanlarına en büyük dersi sandıkta verecektir ben buna inanıyorum. Vatansever bir topluluk olarak inşallah sandıkta milletimizle bütünleşmemiz 31 Mart'ta bir başka olacak dolayısıyla inşallah 1 Nisan itibariyle adeta yeni bir dönem başlayacaktır. TürkAkım ülkemiz için önemli ve strateik bir projedir. 2019 sonunda tamamen bitiyor ve tedarik başlıyor.



31 Mart Yerel Seçim Adayları



Aday tespitleri konusunda sık sık bir araya geldik. Temayül yoklamaları da yapıldı. Partimizin tüm kademeleri aday belirleme konusunda kesintisiz mesai halindeler. Titiz bir araştırmayla soruşturmayla adaylarımızı netleştirmenin gayreti içindeyiz. Yakında milletimizle paylaşacağız.



Bizim milletimiz vicdanında tek parti dönemini hak ettiği yere çoktan oturtumuştur.

180 KM'den İstanbul'a suyu biz getirdik ve o gün bu gün İstanbul'un su sıkıntısını giderdik. İzmir'in bile suyu yoktu, İzmir'in de su sıkıntısını yine biz giderdik.



Türkiye'nin tarihinde adı yasaklarla yoksullukla faşizan baskıyla zulümle istismarla adeta özdeşleşmiş olan bir partinin hala aynı kafada gidiyor olmasını ülkemizin talihsizliği olarak görüyoruz.



Artık her adımını devlet ve millet düşmanlarıya atanlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar siyasette yeniden hortlayamayacaktır. Bu ülkenin cumhurbaşkanından başlayarak tüm şahsiyetlerine ve kurumlarına saldıran hatta milletin kendisine hakaret eden CHP kafası 31 Mart'ta bir kez daha hak ettiği dersi sandıkta alacaktır.



Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmek isteyenler kendi karanlıklarında kaybolup gidecektir.



Yolunu şaşıranlar varsa ya ıslah ya tasviye edeceğiz. Daha çok proje üreteceğiz. Daha çok yatırım yapacağız. Kazanmadık gönül inşallah bırakmayacağız. İşte bunları başardığımızda seçim soınuçları zaten kendiliğinden şekillenecektir. Biz bugüne kadar sandıktan çıkmayı değil milletin gönlüne girmeyi amaçladığımız için başarılı olduk. inşallah önümüzdeki dönemdede bunu başaracağız. Siyasetin her kademesi bizler için hizmet vasıtasıdır. Bir göreve kimi zaman 2 kimi zaman 12 kimi zaman çok daha fazla kişi talip oldu. Adayımız belli olduğunda diğer arkadaşlarımız da onunla saf tutar seçim gününe kadar canla başla çalışır.



Her kim ki "aday gösterilmedim" diye sırtını dönüyorsa o kişi hiçbir zaman Ak Parti'li olmamş demektir. Her kim ki aynı şekilde "benim istediğim kişi aday gösterilmedi" diye benzer tavırlara giriyorsa zaten yanlış yerdedir. "Ben niye şuradan aday gösterilmedim de buradan gösterildim" diyorsa oda kusura bakmasın nefis muhasebesine girsin değperlendirmeler yapılır istişare yapılır bunun sonunda sen şuradan adaysın dediğin zaman eyvallah der ve çalışmalarına başlar.

Bu hareketin kendine has ilkelerinin olması ve bu ilkelere de bütün arkadaşlarımızın sadakatlae sarılması şüpheisiz ki bizim görevimizdir.



11 milyon üyesi olan bir partide hiç kimsenin "ben" demeye hakkı yoktur. Ak Parti "ben" partisi değil "biz" partisidir bu böyle bilinmeli. Kendini bu biz kavramının içinde hisseden herkese muhakkak bir görev vardır. Gönül yapmak yerine gönül kıran da yanlış yerde olduğunu aynen bilmelidir. Siysaet gönül işidir, gönüllülük işidir. Ak PArti'de görev almak demek milletin derdiyle dertlenmek geleceğine ışık tutmak demektir. Kendi çevresine dert olan milletin derdine nasıl derman olacak? Genel Başkan olarak bizim herşeyi anında görmemiz müdahale etmemiz mümkün olmayabilir. Kuruluşunu ilan ettiğimiz 14 Ağustos 2001 tarihinden beri beraber yol yürüdük. Arada yolunu kaybedenler olmuştur.İnşallah 2023 hedeflerimize sizlerle birlikte ulaşacağız.



Bu arada dün defnedilen CHP milletvekili Erdin Bircan'a da bizler AKP grubu olarak Allah'tan rahmet diliyoruz.